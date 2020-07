"Ormai è un reperto archeologico", scherzano gli abitanti allargando le braccia. La vecchia cabina del telefono di via Monti, inutilizzata da anni, è diventata punto di degrado caratterizzato da arbusti, entrati attraverso i vetri, e immondizia lasciata lì dagli incivili. Non è l’unico punto da cui sono arrivate le segnalazioni dei cittadini per chiedere un intervento urgente: l’area ex Burgo, lungo il Naviglio, "ha bisogno di maggior cura – commenta chi frequenta il vicino parco –. Il ponte ciclopedonale è sempre pieno di rifiuti, gli spazi verdi invasi da vetri e lattine di chi bivacca qui la sera. Per non parlare delle collinette dove ogni giorno dobbiamo raccogliere l’immondizia che lasciano gli incivili".

F.G.