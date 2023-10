Milano, in 20 mila per correre la Deejay Ten: un fiume color ciclamino per le vie del centro

Domenica mattina oltre 20 mila persone hanno affollato piazza del Duomo a Milano per correre l’ultima tappa della Deejay Ten, la della corsa itinerante ideata da Linus. Un fiume di gente color ciclamino – il colore delle maglie firmate – è partito alle 9.00 e ha corso dieci chilometri fino a viale Gadio mentre un altro fiume, color salvia, ne ha corso cinque.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, è iniziato con il riscaldamento a ritmo di musica guidato da Diego e La Vale, mentre il via è stato dato dal palchetto adiacente allo start, dove c’erano Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, Diego e La Vale, Matteo Curti, Gianluca Gazzoli, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva.

Per il percorso più breve da cinque chilometri, superato lo start la fiumana colorata si è diretta verso via Giuseppe Mengoni per raggiungere la celebre piazza della Scala, ha proseguito per Largo Raffaele Mattioli e una volta superata piazza Filippo Meda ha imboccato corso Giacomo Matteotti fino a Piazza San Babila; ha attraversato l’elegante corso Venezia per poi svoltare da via Senato e, costeggiata la storica Piazza Cavour, ha proseguito per via Manzoni fino alla svolta in via Giuseppe Verdi; ha raggiunto poi, da via dell’Orso e via Cusani, Largo Cairoli e Foro Buonaparte fino a Piazza Castello e costeggiando Parco Sempione da via Emilio Alemagna e via Molière ha superato il traguardo nella simbolica Piazza Sempione dominata dalla bellezza dell’Arco Sempione.

Per il percorso più lungo da dieci chilometri invece, dopo via Molière i runners hanno imboccato viale Pietro e Maria Curie e via XX Settembre per raggiungere piazza della Conciliazione; hanno proseguito per via Alberto da Giussano fino a raggiungere piazza Michelangelo Buonarroti da via del Burchiello, hanno imboccato successivamente via Tiziano e viale Cassiodoro costeggiando piazza VI Febbraio e arrivando a Largo Domodossola da dove hanno percorso corso Sempione fino a svoltare per via Francesco Melzi d’Eril e fiancheggiando Parco Sempione hanno raggiunto il traguardo in via viale Gadio.