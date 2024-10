CorriBicocca, più di 2mila runner sfidano la pioggia per una domenica tra festa e sport

Milano, 20 ottobre 2024 – Più di 2mila runner hanno sfidato la pioggia prendendo parte alla CorriBicocca, la gara podistica organizzata dall’Università di Milano-Bicocca, da CUS Bicocca e CUS Milano, che questa mattina ha animato le vie e le piazze del campus dell’ateneo.

Con un tempo di 30’34’’, Leo Paglione ha dominato la distanza di 10 chilometri della competitiva maschile, mentre Nicole Svetlana Reina ha guadagnato il gradino più alto del podio femminile fermando il cronometro sui 34’08’’.

CorriBicocca, il podio maschile con la rettrice Giovanna Iannantuoni e la delegata per lo sport universitario Lucia Visconti Parisio

Con loro, più di 2000 tra studenti, docenti, dipendenti di Milano-Bicocca, sportivi e appassionati, che si sono ritrovati questa mattina al Bicocca Stadium per percorrere i 5 o 10 chilometri della gara, tra le vie del quartiere.

CorriBicocca, il podio femminile

I runner

I runner presenti alla gara sono arrivati da tutta Italia e anche da altre parti del mondo, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Finlandia, Marocco e Turchia. Il partecipante più giovane ha 6 anni, mentre quello più maturo 82.

Il dipartimento più numeroso

La scuola di Scienze dell’ateneo ha conquistato il trofeo per il dipartimento più numeroso.

Il ‘Manager Trophy’

L’edizione 2024 ha attribuito anche quest’anno il titolo universitario regionale, riconosciuto dal CUSI Lombardia. Per il secondo anno consecutivo, è stato assegnato il “Manager Trophy”, che ha premiato l'azienda partecipante che, sommando i tempi dei primi 20 classificati, ha totalizzato il tempo migliore. Se lo è aggiudicato PwC Italia.

Il progetto Take care-UniMiB

Quest’anno CorriBicocca ha scelto di sostenere, con un contributo di 5mila euro, il progetto TAKE CARE-UniMiB, che mira a diffondere e sviluppare programmi di cura e attenzione dedicati alle giovani pazienti oncologiche in trattamento chemioterapico. Al Bicocca Stadium era presente uno stand dedicato al progetto. A Marina Cazzaniga, professoressa di Oncologia medica all’Università di Milano-Bicocca e responsabile di TAKE CARE-UniMiB la consegna dell’assegno da 5mila euro, alla presenza della rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, della delegata per lo sport universitario, Lucia Visconti Parisio, della vice presidente del CONI, Claudia Giordani, del presidente regionale FederCUSI, Vincenzo Sabatini, del presidente di Cus Bicocca, Giuseppe Calbi, e del presidente del CUS Milano, Alessandro Castelli.

Risultati e tempi dei vincitori

Vincitori 10 km competitiva

Leo Paglione (Gruppo Sportivo Virtus) – 30’34’’

Nicole Svetlana Reina (CUS Pro Patria Milano) – 34’08’’

Vincitori categoria universitari 10 km

Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate Milanese) – 31’43’’

Margherita Melossi (CUS Pro Patria Milano) – 39’39’’