Milano, 7 marzo 2020 - Nicola Zingaretti ha annunciato oggi attraverso i social di essere risultato positivo a Covid-19. Al segretario Pd e presidente della regione Lazio è arrivata la solidarietà di Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Fontana è in autoquarantena dopo che è risultata positiva una sua stretta collaboratrice. "Caro Nicola, ti sono vicino e sono sicuro che ci rivedremo presto, più forti di prima, per andare avanti a combattere insieme questo virus". "Io - ha aggiunto - ho praticamente finito la mia quarantena e posso capire cosa significhi essere isolati per due settimane quando si è chiamati ad affrontare una tale emergenza. Un grande in bocca al lupo da parte di tutti i lombardi".

