"Ancora una volta sono gli anziani a pagare per l’incapacità del sistema sanitario e socio sanitario di proteggerli". Valerio Zanolla, segretario generale Spi Lombardia, giudica così la decisione di alcune Rsa di limitare le visite o blindare del tutto le strutture. "Dopo la tragedia di marzo e aprile – dice – e dopo le numerose normative che hanno regolamentato gli accessi dei familiari e degli operatori in sicurezza, scaturite a seguito di un confronto con gli stessi enti gestori (incluso il Pat), apprendiamo che si sta iniziando a pensare nuovamente alla chiusura totale alle visite dei parenti, già ridotte al lumicino".

Certo, "la continua crescita dei contagi e dei ricoveri ospedalieri preoccupa anche noi, ma siamo preoccupati anche dello stato di salute complessivo degli anziani ricoverati, spesso privati dei necessari livelli di assistenza e di riabilitazione, e del fatto che l’assenza degli affetti familiari prolungata per così tanti mesi rischia di essere altrettanto pericolosa quanto il virus". Da qui l’appello a Regione e Ats: "Tutelare diritti e dignità degli anziani, garantendo tutti gli strumenti diagnostici e preventivi indispensabili per evitare l’accesso del virus. I ritardi registrati nell’avvio della campagna vaccinale e l’incertezza sulla capacità e sui tempi della copertura per gli operatori socio sanitari, in particolare del privato, non aiutano".