Milano, 15 ottobre 2020 - La provincia di Milano conta la metà delle oltre duemila nuove positività al coronavirus in Lombardia. Resta infatti stabile sopra il migliaio di contagi l'area metropolitana, dove oggi si registrano1.053 nuovi casi, di cui 515 nel capoluogo. Ieri erano 1.032 in provincia, di cui 504 in città. E' quanto emerge dal bollettino di oggi della Regione Lombardia sull'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda invece le altre province lombarde, i nuovi casi a Monza e Brianza sono 196, a Varese 170. A Brescia i nuovi positivi sono 106, a Lodi 81 e a Pavia 79. Più indietro la provincia di Bergamo con 71 casi, 63 a Como e 51 a Lecco. In provincia di Cremona se ne contano 34, a Mantova 30 e a Sondrio 22.