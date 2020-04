Avviso pubblico per manifestazione di interesse e ieri la comunicazione ufficiale del sindaco Lorenzo Fucci, dieci mini-alloggi del centro polifunzionale di via Brambilla, inutilizzati da otto anni, a disposizione per l’accoglienza di malati Covid asintomatici in regime di isolamento. Il progetto è frutto di accordo fra i Comuni dell’Unione Adda Martesana, di cui Liscate fa parte, e la Prefettura: con il bando si va a selezionare un soggetto del Terzo settore che gestirà il complesso fornendo tutti i servizi. Tempo di attivazione degli spazi, un mese circa. "ll percorso non sarà breve né scontato – così Fucci – visto che prevede diversi passaggi tecnici ed amministrativi, oltre che l’approvazione di enti nazionali e regionali".

M.A.