Milano, 10 maggio 2020 - "Le nostre misure verso una 'nuova normalità sanitaria' prevedono una rafforzata attenzione sul territorio e ospedali in graduale trasformazione, ma senza mai abbassare la guardia". Così ha commentato gli ultimi dati dei contagi da coronavirus l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. E ha evidenziato "un ulteriore, netto calo dei pazienti (70 in meno) in terapia intensiva. Posti letto, questi, che avevamo raddoppiato nella fase acuta della grande emergenza, passando da poco più di 700 a oltre 1.800. Cala anche il numero dei ricoveri nei reparti di degenza".

Il titolare della Sanità lombarda ha infromato anche di "un'animazione grafica realizzata da Ats Città Metropolitana di Milano", che "mostra la diffusione del coronavirus in questi mesi, suddivisa per aree (Cap) nelle province di Milano e Lodi".

.

In time lapse, il progressivo colorarsi della mappa: da un tenue aranacione diffuso in tutta l'area metropolitana e lodigiana a partire già da gennaio, quando secondo i virolgi il virus girava sottotraccia, fino al rosso scuro che compare già tra il 17 e il 18 febbraio, due giorni prima della diagnosi ufficiale del paziente 1 a Codogno, nel Lodigiano. Per poi allargarsi al resto della cartina, e arrivare a Milano ai primi di aprile. Anche nel capoluogo lombado i colori variano in base alle zone.