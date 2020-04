Milano, 24 aprile 2020 - Introdurre il limite di velocità a 30 all'ora in maniera diffusa a Milano, predisporre servizi a portata di tutti a 15 minuti a piedi e tavolini sui marciapiedi per i ristoranti. Ecco alcune delle proposte del Comune di Milano sulla Fase 2 pubblicate sul sito dell'ente in un documento aperto al contributo della città chiamato 'Milano 2020. Strategia di adattamento'. "E' un documento aperto al contributo di tutti perché nessuno ha la bacchetta magica sul futuro e anche noi vogliamo ascoltare e confrontarci con chiunque vuol dare una mano per prendere le migliori decisioni", ha spiegato l'assessore Pierfrancesco Maran in un post sul suo profilo Facebook.

Il piano punta in generale su una riorganizzazione dei tempi e degli spazi della città: dalla ridefinizione dell'uso delle strade e degli spazi pubblici, all'aumento degli spostamenti con la bicicletta e a piedi, alla riscoperta della dimensione di quartiere per vivere la città in modo diverso, senza il pericolo di creare assembramenti. Ma anche al consolidamento dello smart working, al ripensamento degli orari della città, delle scuole, dei negozi, delle attività produttive. Si sta pensando anche di individuare delle fasce orarie dedicate alla popolazione più vulnerabile. Un ritorno alla vita di quartiere che comporta anche la riorganizzazione della medicina territoriale in grado di intercettare nuove ondate del virus.