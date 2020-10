Milano, 20 ottobre 2020 - Nuova impennata di contagi oggi in Lombardia dove viene sfondato il tetto dei duemila nuovi casi in 24 ore. Sono infatti 2.023 i positivi accertati in regione, di cui più della metà nella sola provincia di Milano che oggi segna una nuova impennata con 1.054 positivi nell'area metropolitana, di cui 515 in città. E' quanto emerge nel consueto report di Regione Lombardia.

Contagio con numeri a tre cifre anche per Varese (+245), Monza e Brianza (+123) e Brescia (+101). Va meglio nelle altre province lombarde, dove si registrano aumenti più contenuti: a Mantova i nuovi casi sono 88, a Como 79, a Lecco 57, a Pavia 54, a Bergamo, duramente colpita nella prima ondata, il contagio resta contenuto: 45 i nuovi casi. Nel Lodigiano sono 44, a Sondrio 33 e a Cremona 17.