Milano, 27 settembre 2020 - Sfiora quota cento il bilancio dei nuovi contagi registrati a Milano nelle ultime 24 ore. Sono infatti 99 i nuovi casi emersi nell'area metropolitana, di cui 56 in città. Un dato in lieve aumento rispetto a ieri, quando i nuovi casi era +92, di cui 57 nel capoluogo, ma decisamente più rassicurante di due giorni fa, quando l'impennata di nuovi casi (192 positivi, di cui 104 in città) ha fatto temere l'inizio di un trend negativo. E' quanto emerge dai dati forniti nel consueto bollettino di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le altre province lombarde, aumenti a due cifre anche a Monza e Brianza, dove si registrano 24 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, segue Brescia con 20 nuovi casi e Pavia con 13. Aumenti più contenuti per Bergamo e Como: ciascuna con 6 nuovi contagi, Cremona +5, Lecco +4, Lodi +3. A Mantova e Sondrio si registra un solo caso.