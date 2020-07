Milano, 25 luglio 2020 - Aumentano i nuovi positivi registrati a Milano. Oggi i casi accertati nella Città Metropolitana sono 25, di cui 12 a Milano città. Ieri i nuovi contagi erano 22 in provincia e 11 nel Comune capoluogo. Per quanto concerne la distribuzione territoriale dei nuovi casi va rilevato che 60 casi su 79 sono concentrati in tre province. La provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento più significativo con +25, seconda la provincia di Bergamo (+19), seguita da quella di Brescia (+16). Aumenti decisamente più contenuti nelle altre province.

© Riproduzione riservata