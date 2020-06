Milano, 19 giugno 2020 - E' di 43 casi di cui 22 in città il dato odierno dei contagi da coronavirus in provincia di Milano, per un totale rispettivamente di 24.061 e 10.230 casi dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino medico quotidiano della Lombardia.

Rispetto a ieri, quando si erano avuti 52 nuovi casi in provincia e 18 in città, calano dunque i numeri a livello di Città metropolitana mentre salgono nel capoluogo. Un trend che si conferma anche guardando i casi di mercoledì, quando il contagio era stato di 61 casi in provincia e 16 in città. I tamponi effettuati oggi a livello regionale, inoltre, sono stati inferiori rispetto ai giorni scorsi: 10.464 contro 11.475 di ieri e 11.559 di mercoledì.