Milano, 30 aprile 2020 - "Il Comune di Milano, a causa del coronavirus, avrà a bilancio 400 milioni di euro in meno". Ad annunciarlo, nel videomessaggio quotidiano su Facebook, è il sindaco Beppe Sala. A pesare sui conti tra l'altro, i minori dividendi che arriveranno dalle società partecipate e i mancati introiti dalla tassa di soggiorno. "Il Comune - ha spiegato - aveva una situazione finanziaria solida ed eravamo riusciti a ridurre il debito del 10%. La pandemia pero' ha cambiato le carte in tavola". Sala ha assicurato però sul fatto che l'aiuto ai cittadini ci sarà.

Il Fondo di mutuo soccorso promosso dal Comune di Milano per gestire l'emergenza economica dovuta alla pandemia ha raccolto oltre 13 milioni di euro e queste risorse saranno destinate ad aiutare la micro impresa cittadina e a fornire buoni spesa ai cittadini che erano rimasti esclusi nella prima tornata, perché i fondi del governo erano in sufficienti. "Con il Fondo di mutuo soccorso abbiamo raccolto qualcosa di più di 13 milioni di euro, li destineremo in parte ad aggiungere buoni spesa a quelli che abbiamo già distribuito che sono stati finanziati dal governo, ma la richiesta è superiore. - ha detto il primo cittadino - Soprattutto li metteremo per ridare ossigeno a quelle piccole attività economiche di varia natura, dalla pizzeria in periferia, al piccolo asilo convenzionato, al teatro che hanno bisogno di noi per ripartire". "In tanti ci state scrivendo chiedendo aiuto dal punto di vista economico, dal proprietario di un bar o la famiglia i difficoltà, uno studente fuori sede. - ha aggiunto - Vorrei spiegarvi quello che possiamo fare noi come Comune e altre azioni che abbiamo in mente ma che devono essere sostenute da un intervento del governo".

"Si sta discutendo - ha detto ancora Sala - col ministero dei trasporti per prolungare la durata degli abbonamenti" e per quanto riguarda il commercio "pensiamo a interventi sulla tassa di occupazione del suolo, che in questi mesi non e' stato occupato, e sulla tassa dei rifiuti per gli esercizi commerciali che sono rimasti chiusi". "Gli aiuti arriveranno - ha concluso il sindaco - e le decisioni verranno prese a breve".