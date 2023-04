Contributi per i commercianti Ecco come fare la domanda

Contributi per i commercianti: ecco cosa fare e quando inviare la domanda. Il Comune di Novate ha approvato un bando per la concessione di contributi alle imprese del distretto del commercio, "Le botteghe di Novate". L’obiettivo è quello di promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali, sostenendo sia gli interventi diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio. L’amministrazione comunale, partecipando al bando DUC della Regione Lombardia, è riuscita a ottenere un finanziamento di 72.072 euro, da distribuire alla imprese come contributo a fondo perduto. La causale sono le spese documentate, sostenute dal 28 marzo 2022 e che saranno concluse entro il 22 marzo 2024, rientranti nelle seguenti categorie: riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti. Avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare in una attività esistente; accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni. L’aiuto sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale. La cifra massima di contributo erogabile ammonta a 5mila euro. Le domande dovranno essere inoltrate al SUAP del Comune a mezzo Pec: [email protected] , dalle 12 del giorno 11 aprile 2023 e non oltre le ore 12 del 30 maggio 2023, su modulistica predisposta dall’ufficio. Per ulteriori informazioni sui requisiti richiesti per l’ammissione al contributo e le modalità di invio della domanda, si può consultare il bando riportato nel sito del Comune di Novate.

Davide Falco