Consolato Usa Hackerato il profilo Twitter

Il Consolato degli Stati Uniti a Milano ieri è stato hackerato su Twitter. A confermarlo è un cinguettio pubblicato verso mezzogiorno dal profilo ufficiale, una volta ripresone il controllo: "Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato. Il problema è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando per identificare la causa e gli autori dell’intrusione".

Casomai esistessero dubbi sulla “matrice“, dopo che istituzioni e aziende del nostro Paese sono state prese di mira da gruppi hacker al soldo del dittatore russo nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina, in risposta al tweet una serie di utenti - inclusi profili fake o direttamente in cirillico, oltre a filoputinisti e complottisti italofoni - hanno prodotto screenshot dell’azione, mostrando un tweet presumibilmente cancellato che recita, in inglese, "Sappiamo tutti la verità" sopra una bandiera ucraina con un angolo sollevato che lascia intravvedere, sotto, la bandiera nazista. Un caposaldo della propaganda con la quale l’autocrazia russa vorrebbe giustificare l’aggressione che ha negato di voler sferrare sino a quando ha iniziato a bombardare le città ucraine un anno fa.