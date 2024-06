Concorso “eco”, 30 le opere. Vincitori i bambini dell’asilo

"Un disegno per l’ambiente": i piccoli della sezione Fucsia della materna Jenner di Pioltello vincono il concorso green del Comune e dell’Amsa, gestore in città del servizio di igiene urbana. Alla scuola di via D’Annunzio va il premio: 400 euro per attività didattiche. I bambini hanno sbaragliato la concorrenza, in gara c’erano 30 opere realizzate anche da alunni delle elementari con materiale riciclabile tappi, lattine, bottiglie. Prima, c’è stata una mostra in biblioteca. Un vero e proprio viaggio nel corso di educazione al rispetto della natura e nella battaglia per il pianeta vista dai più piccoli. Un tuffo tra differenziata e buone pratiche imparate sin dalla più tenera età, l’iniziativa ha messo al centro le scuole materne, al loro fianco anche ragazzi delle primarie di entrambi gli istituti di casa, Mattei-Di Vittorio e Iqbal Masih. Al progetto hanno partecipato 20 classi, il programma in sinergia fra l’assessorato all’Istruzione e quello all’Ecologia rientra fra quelli inseriti nel Piano diritto allo studio. Obiettivo, "sensibilizzare da subito i nostri giovanissimi cittadini alla cura e al rispetto dell’ambiente, in particolare del luogo in cui vivono con la consapevolezza che è da gesti quotidiani che comincia il futuro della Terra".

"Vivere rispettando ciò che ci circonda - aggiunge l’Amministrazione - è la cosa più importante che i piccoli hanno potuto imparare nell’ambito delle attività green che mettiamo in campo per formare fin da subito una coscienza e un senso civico in quelli che saranno i pioltellesi di domani". Per gli scolari un percorso fatto di altre iniziative in presa diretta, dalle passeggiate alla scoperta di flora e fauna. A consegnare l’assegno la sindaca Ivonne Cosciotti e Marta Gerli, assessora alla partita.

Bar.Cal.