Concorso d’idee per il restyling di tre piazze

Un concorso di idee per tre piazze, professionisti all’appello per "ridisegnare" piazza Garibaldi, piazza papa Giovanni XXIII e largo Donatori del sangue. Il concorso è stato deliberato dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi. L’obiettivo, quello di "valorizzare, riqualificare tre spazi pubblici del territorio comunale". Ci sono alcune linee guida: mobilità dolce, tutela del commercio, rispetto della valenza storica dei luoghi, rispetto delle priorità urbanistiche di mandato. La partecipazione al concorso, si spiega, è aperta ad architetti e ingegneri iscritti ai propri ordini professionali. I concorrenti dovranno predisporre, per ciascuno dei lotti indicati, una proposta ideativa, "nella forma ritenuta più idonea alla sua corretta rappresentazione". Qualche mese, ora, per raccogliere le proposte, che dovranno essere presentate entro giugno. "Il concorso di idee per la riqualificazione di tre delle piazze della città - così Nadia Ornago, assessore alle Opere pubbliche - si inserisce in un percorso che riguarda principalmente il tema della viabilità: tutte e tre le aree sono strategiche in quanto crocevia di vie o percorsi pedonali verso edifici storici e importanti servizi per la comunità. Ci aspettiamo dunque progetti che tengano conto di questi aspetti. Oltre che, ovviamente, delle nostre linee di mandato". All’albo del Comune il bando dettagliato del concorso di idee corredato da costi ipotetici di ogni singolo intervento, le tavole delle aree interessate, la domanda di partecipazione e i dettagli sulla presentazione degli elaborati. Le domande di partecipazione, in ogni caso, dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 21 giugno.

M.A.