Concorso “Coloro Senago“ per i ragazzi dai 13 anni. Proposte entro l’1 dicembre

C’è tempo fino al primo dicembre per partecipare al concorso “Coloro Senago“. La finalità è di attivare il protagonismo giovanile nella realizzazione di murales all’interno dei parchi di via Neruda e via Pertini. Il concorso è rivolto a giovani residenti a Senago di età tra i 13 e i 25 anni, che possono partecipare come singoli, in gruppi di giovani o associazioni. La partecipazione al concorso è gratuita. Per il parco di via Neruda il tema deve essere coerente con i murales già presenti, mentre per i restanti moduli il tema è libero. Per i moduli del parco di via Pertini il tema deve avere a oggetto il mondo delle favole. Per la valutazione delle opere in concorso, la commissione giudicatrice, valuterà la qualità artistica, l’originalità, l’interazione del progetto con l’ambiente circostante e la fattibilità. Qualora la commissione non ritenesse idonea alcuna proposta pervenuta, potrà proporre di annullare il concorso. Il primo classificato riceverà 500 euro, il secondo 300 e il terzo 150 euro. Agli ulteriori progetti selezionati verrà assegnato un riconoscimento simbolico. Al fine della realizzazione dei progetti verrà fornito agli autori finalisti il materiale necessario, e in particolare bombolette spray oppure colori acrilici. Domanda di partecipazione e progetti vanno consegnati al settore servizi sociali del Comune. Per richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare il numero 02.99083456 o inviare una mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.senago.mi.it indicando nell’oggetto "Quesito progetto Coloro Senago". Davide Falco