Conciliare lavoro e vacanza. A Milano si può

Razzante

Milano è una delle città che consentono di conciliare al meglio impegno e svago, lavoro e vacanza. Questa tendenza viene definita workcation (fusione tra work e vacation) e si sta diffondendo tra i lavoratori di tutto il mondo. Lavorare in vacanza assume un nuovo senso grazie al fenomeno del lavoro ibrido che offre la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo si voglia, con il vantaggio di potersi godere una destinazione diversa da casa propria una volta terminata la giornata lavorativa. L’International Workplace Group (IWG), operatore specializzato in spazi di lavoro flessibili e ibridi, ha condotto il suo barometro annuale “Work from Anywhere“ (WFA) valutando 30 località in tutto il mondo. Le città sono state classificate in base a diversi fattori, tra cui clima, cultura, alloggi, trasporti, cibo e bevande, felicità, velocità della banda larga, sostenibilità e disponibilità di spazi di lavoro flessibili.

Da questa analisi è emersa una top 10 di destinazioni per una workcation. Milano chiude la classifica posizionandosi al decimo posto. La città è apprezzata per la qualità degli alloggi, l’efficienza dei trasporti e la disponibilità di spazi di lavoro flessibili, che sono elementi cruciali per chi desidera lavorare in modo produttivo lontano da casa. Il capoluogo lombardo svetta anche per la ricchezza di cultura, storia e intrattenimento, che lo rendono un luogo ideale per lavorare, ma anche per rilassarsi e divertirsi una volta conclusa la giornata lavorativa. La crescente popolarità delle workcation dimostra quanto sia importante trovare un equilibrio tra lavoro e relax. Grazie alla sua combinazione unica di modernità, efficienza, qualità della vita e offerta culturale, Milano si conferma una destinazione top per chi cerca un luogo ideale dove lavorare e, al tempo stesso, vivere esperienze indimenticabili.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica