Radio Italia concerto 2023: metropolitana e tram. Stazioni chiuse e deviazioni

Conto alla rovescia per il concerto di Radio Italia in programma domani, sabato 20 maggio, in piazza Duomo. Sarà una grande festa della musica, con alcuni fra i migliori interpreti del pop e dell’hip-hop italiano e spettatori provenienti da tutto il Paese.

Atm ha previsto un piano di organizzazione del trasporto pubblico, per gestire al meglio l’enorme affluenza in centro e consentire, successivamente, un ordinato deflusso. L’azienda milanese di trasporti ha deciso di chiudere le stazioni della metropolitana 1 e 3 di Duomo e di cambiare il servizio di alcuni tram.

Le linee di superficie

Tram 2 Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli.

Tram 12 Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14 Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 15 Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16 Fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

Tram 19 Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.

Metropolitana

Dopo le 11.30 chiuderanno le stazioni della metropolitana di Duomo, su M1 e M3, scelta adottata da Atm su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto in serata.

In alternativa alla stazione di Duomo per cambiare linea si potranno usare Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza del concerto gli spettatori potranno scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

L’Atm Point di Duomo resterà chiuso tutto il giorno. In alternativa saranno attivi gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti dalle 7.45 alle 20.