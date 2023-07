Comune di Milano, sistemi in tilt e sportelli ko: disagi annunciati per i cittadini

Milano, 23 luglio 2023 - Brutta sorpresa per i cittadini: oggi il Centro Elaborazione Dati del Comune di Milano ha subito un’interruzione di servizio generalizzata «riconducibile a problemi di alimentazione elettrica», si legge in una nota diffusa da Palazzo Marino. Domani, quindi, potrebbero verificarsi interruzione dei servizi negli sportelli dell’Anagrafe cittadina e non solo, con conseguenti disagi.

L’intervento

Intanto il Comune di Milano, in collaborazione con i fornitori dei servizi coinvolti, assicura di “aver avviato tutte le necessarie procedure per ripristinare le attività”. Ma non basterà. Perché Palazzo Marino, sempre nella nota diffusa nel pomeriggio di oggi, avverte: “Attualmente gli operatori sono ancora al lavoro e i principali servizi di sportello verso i cittadini, le cittadine e le imprese potrebbero non essere attivi o subire disagi nella giornata di domani”.