Comune di Vimodrone, bando Regione per "Spazio giovani Martesana" con focus su inclusività e benessere

Accessibilità, inclusività e benessere: il Comune cerca partner per "Spazio giovani Martesana" con i quali partecipare al bando della Regione "Restate insieme", fondi per attività e strutture per la fascia 0-17. L’amministrazione, capofila del servizio per tutta la zona, ha lanciato la manifestazione di interesse per arruolare al massimo quatto co-attori, uno dei quali impegnato con i disabili. Fra i temi chiave da affrontare anche quelli della conciliazione casa-lavoro determinante per la cura dei figli senza dover fare i salti mortali, ma anche la socializzazione e la diffusione di spazi di aggregazione "facilmente accessibili", spiega il sindaco Dario Veneroni. L’obiettivo generale che "si inserisce in un nuovo approccio alla questione – aggiunge – è prevenire il disagio: per questo agiamo su tutte le leve, dai genitori alle opportunità di creare relazioni con i coetanei. Nulla deve essere trascurato per il bene dei ragazzi che dal Covid in poi hanno vissuto tante difficoltà". Bar.Cal.