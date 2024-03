Community delle acque. Il primo obiettivo: ridurre la dispersione Le principali società italiane del servizio idrico si uniscono nella Community Italiana delle Acque per migliorare efficienza e sostenibilità tramite la digitalizzazione e l'Intelligenza Artificiale. La riduzione delle perdite idriche è il primo obiettivo, con tecnologie innovative per monitorare e ottimizzare i processi. La trasformazione digitale è cruciale per garantire un servizio essenziale per la vita e l'economia.