Colpo in farmacia. Rapinatore in manette

Ha minacciato la farmacista con un coltello per farsi consegnare l’incasso della giornata e l’orologio, ma la fuga del rapinatore in azione a Groppello è durata poco. Il colpo, martedì pomeriggio, l’autore un 27enne di Milano, in trasferta, pregiudicato, disoccupato in azione nel punto vendita della frazione di Cassano, in piazza Caprara. Tanta paura, ma l’uomo dopo aver spaventato la donna, se ne è andato con il bottino: 175 euro e il monile. Tutto restituito ai proprietari. I carabinieri della tenenza cittadina sono riusciti a rintracciarlo in pochi minuti e a far scattare le manette ai suoi polsi. Il fermo è stato convalidato ieri, il responsabile è in cella a San Vittore. Dovrà rispondere anche di resistenza per la condotta tenuta con i militari durante l’arresto. Bar.Cal.