Milano, colpisce con una stampella il conducente dell’autobus: denunciato

Milano – Un uomo di 26 anni è stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio per aver colpito con una stampella, nel pomeriggio di ieri venerdì 29 marzo, il conducente di un autobus Arm della linea 55 in via Pisani Dossi a Milano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Lambrate che erano stati chiamati per una persona molesta a bordo del mezzo pubblico e hanno denunciato l'aggressore. Il conducente è stato portato in ospedale con ferite lievi.