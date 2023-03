Cologno Monzese, scontro tra auto e scooter: grave un 30enne

Intervento del 118 (Archivio)

Cologno Monzese (Milano), 23 marzo 2023 – È grave il motociclista di 30 anni, che all’alba di questa mattina, giovedì 23 marzo, è stato coinvolto in un incidente a Cologno Monzese, all’incrocio tra via Asti e via Milano.

Codice rosso

L’uomo, alla guida di uno scooter, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza da un’ambulanza della Croce Bianca di Brugherio: ha riportato diverse lesioni alla schiena e traumi a una gamba e la prognosi rimane riservata.

La dinamica

L’impatto è avvenuto con una Opel Mokka: da una prima ricostruzione il 30enne si è schiantato contro la portiera laterale dell’automobile, mandando in frantumi il finestrino del lato del conducente. Un urto talmente violento che è stato persino abbattuto un segnale stradale. L’incidente si è verificato prima delle 7.

I soccorsi

Sul posto, per soccorrere il centauro, sono arrivate un’automedica e un’ambulanza, che hanno prima stabilizzato il ferito e poi lo hanno trasferito al pronto soccorso monzese con la massima urgenza. Nel luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, raccolto le prime testimonianze e ora dovranno accertare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.