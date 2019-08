Milano, 26 agosto 2019 - Codacons Lombardia ha dei progetti su Milano. O meglio, delle proposte. Come il potenziamento dei mezzi pubblici, degli investimenti sulla metropolitana e l'estensione dell'Area C in tutta la città. Le idee saranno presentate a palazzo Marino e a Regione Lombardia e a comunicarlo è stata l'associazione con una nota, ricordando come queste richieste siano "bataglie che, da anni, il Codacons porta avanti".

MEZZI E AREA C - La prima tra le proposte riguarda il "potenziamento" dei servizi pubblici cittadini, con un "rinnovamento dei mezzi in circolazione, un incremento delle corse e potenziamento degli orari". Di conseguenza vanno gli "investimenti sulla linea metropolitana, manutenzione dei mezzi in circolazione e introduzione di nuove vetture più moderne". Ma in ordine di importanza, l'idea di allargare l'Area C "in tutta la città", con il fine di abbattere il traffico e il numero di incidenti stradali.

MAPPARE GLI INCROCI PERICOLOSI - Codacons, inoltre, propone anche delle mappature degli incroci più pericolosi, ritenuti "interventi risolutivi volti a diminuire il rischio per i cittadini". L'assocazione sottolinea la "necessità di intervenire al fine di risolvere le situazioni più pericolose".

MENO INQUINAMENTO - Infine, la richiesta di diminuire l'inquinamento, con la domanda di studiare nuove tecnologie e introdurre nuove aree verdi.