Cocaina e hashish. Due persone arrestate per droga

Due arresti per droga da parte dei carabinieri. Le manette sono scattate per un 25enne trovato con la droga in via Alfieri a Sesto. I militari lo hanno notato a bordo di un’auto e sono rimasti insospettiti dal suo atteggiamento. Così, lo hanno perquisito e hanno trovato 28 grammi di cocaina e 325 euro. L’auto, intestata a una società di noleggio, è risultata rubata. L’intervento ha permesso l’arresto del giovane, già noto alle forze dell’ordine, e la restituzione del veicolo. Sempre i carabinieri di Sesto hanno arrestato anche un 20enne a Vimodrone. Il ragazzo, incensurato, era stato individuato vicino alla scuola di via Piave con un atteggiamento ambiguo e nervoso, in attesa probabilmente di ricevere i clienti ai quali cedere la droga. Nascondeva 26 grammi di hashish, un coltello e 120 euro.La.La.