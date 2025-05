Cocaina dal parrucchiere: presi i tre capi

Barba e capelli erano una copertura per lo spaccio di cocaina. Ma il parrucchiere arrestato dai carabinieri nello choc generale dei clienti, a Pioltello, a gennaio dell’anno scorso era solo il custode della droga, ieri sono finiti in manette tre fratelli di origini albanesi quarantenni, che gestivano lo smercio fra il Satellite, il quartiere multietnico della città, e Rodano.

Vendita al dettaglio, una dose, mezzo grammo: 40 euro. Un’attività fiorente con clienti di passaggio. L’operazione ha portato al sequestro di mezzo chilo di droga, e di dieci conti correnti alimentati dagli affari illeciti di famiglia. Il grosso della merce, quattro etti, è stato trovato durante la perquisizione dal parrucchiere di via Veronese: quattro panetti di polvere bianca erano custoditi fra poltrone e lavatesta con un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento. Più pc e telefonini per gestire il traffico.

Le indagini non si sono mai fermate e poche ore fa è scattato l’ordine di custodia cautelare per i capi del giro.

Bar.Cal.