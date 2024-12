Civica e Netflix: "Ora formeremo audiodescrittori"

Debutta un nuovo percorso specialistico per formare audio-descrittori. A crearlo, a Milano, è la Civica scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, con il sostegno di Netflix che si era già alleato alle scuole di Fondazione Milano per sviluppare un master specialistico in “Series Development, sviluppo e produzione creativa della serialità“ con la Civica Luchino Visconti.

L’obiettivo è formare professionisti che rendano accessibili i contenuti audiovisivi a persone cieche e ipovedenti. In particolare si pensa a due figure richieste dal mercato, l’audiodescrittore appunto, che si occupa di creare descrizioni dettagliate delle azioni ed espressioni facciali, di costumi, ambientazioni, cambi di scena e azioni non verbali, attraverso una voce narrante, ma anche il QCer, che si occupa del controllo qualità dei prodotti finali.

Netflix entra in campo mettendo a disposizione borse di studio totali e parziali per i posti disponibili: 17 in tutto. Requisito essenziale: l’ottima conoscenza della lingua italiana. Le iscrizioni sono già aperte e lo resteranno fino al 23 febbraio.

Il corso è organizzato in 2 incontri settimanali in presenza (venerdì e sabato) e si terrà tra il 21 marzo e il 31 maggio. Prevede 140 ore di aula e un impegno totale di 200 ore.

Al termine delle ore di insegnamento i due QCer e alcuni partecipanti saranno selezionati da Netflix per svolgere uno stage in uno degli studi di audiodescrizione partner di Netflix.

"La prima parte del corso verterà su alcuni elementi relativi a disabilità sensoriali e darà un inquadramento teorico sulle regole dell’audiodescrizione in Italia e nel mondo – spiegano dalla Altiero Spinelli –, la seconda parte avrà un approccio pratico per sviluppare le competenze necessarie per la professione e permetterà ai partecipanti di confrontarsi con diverse tipologie di contenuti e realizzarne l’audiodescrizione. Nell’ultima parte del corso i partecipanti realizzeranno un’audiodescrizione con lavoro individuale corretto e commentato collettivamente in aula". I testi scritti dai partecipanti saranno registrati da uno speaker professionista e montati sul contenuto audiovisivo. In seguito, i futuri QCer - persone cieche o ipovedenti - potranno validare l’efficacia del lavoro svolto evidenziando i punti critici e i punti di forza del lavoro. Tra gli insegnanti ci saranno professionisti del settore, come Laura Giordani, adattatrice dialoghista cinetelevisiva, audiodescrittrice e docente, considerata una delle massime esperte nazionali nel campo dell’audiodescrizione.

Si.Ba.