Città più smart. Siglata intesa con WindTre

Una città più smart, più attenta alla sostenibilità e proiettata verso innovazione e tecnologia a sostegno del benessere. Così il Comune descrive l’accordo siglato ieri con Windtre: un protocollo d’intesa per avviare il percorso verso la “Smart city“, con l’obiettivo di individuare e progettare soluzioni innovative più adatte alle esigenze di cittadini e imprese. Attraverso la sinergia con Windtre, il Comune potrà "potenziare le proprie competenze tecnologiche in ambiti come i servizi di mobilità intelligente, i data analytics o le soluzioni per l’efficienza energetica, per favorire la transizione digitale e sostenibile secondo il modello di città smart", spiega il sindaco Rino Pruiti. "Il protocollo – aggiunge Anna Arcari, assessora alle Attività produttive e imprese – ci permetterà di avviare quella trasformazione digitale e sostenibile dei servizi che potrà migliorare la qualità della vita della nostra cittadinanza".

Soddisfatto della collaborazione anche Davide Simone, key account manager Large North West dell’azienda: "Buccinasco è una realtà che ha saputo coniugare urbanizzazione e rispetto dell’ambiente, un modello a cui possiamo contribuire attraverso gli strumenti digitali, messi a servizio di cittadini e imprese nell’ecosistema tipico della smart city". "Buccinasco è tra i Comuni più verdi della Città metropolitana – aggiunge Arcari – con un patrimonio di oltre 54mila alberi stimati. Conta anche una rete capillare di percorsi ciclabili, colonnine per la riparazione di bici e ricarica e-bike, così come infrastrutture per ricarica dei veicoli elettrici. Si continua, inoltre, a investire su tecnologie verdi come i lampioni intelligenti a ricarica solare e con l’attivazione di servizi online per evitare di recarsi in Comune".

Fra.Gri.