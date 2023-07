Cinisello, lanciano 105 dosi di cocaina dal balcone per sfuggire all'arresto

Cinisello Balsamo (Milano), 2 luglio 2023 – Pensava di farla franca, gettando dal balcone 105 dosi di cocaina. Il carico è, però, finito nelle mani dei poliziotti che avevano già pronosticato il volo della droga e si erano posizionati nei cortili interni del condominio.

Due pusher del quartiere di Sant’Eusebio sono stati arrestati dal personale della squadra investigativa del commissariato di Cinisello Balsamo, impegnato in un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati legati allo spaccio. Per scoprire l’ennesimo appartamento trasformato in laboratorio per il confezionamento delle dosi, è bastato seguire un noto pusher della zona, B.B., italiano classe 1962.

Durante un’attività di osservazione in abiti civili, infatti, gli agenti lo hanno subito notato: troppo conosciuto per i numerosi precedenti legati alla droga per essere ignorato. Lo hanno visto mentre stava entrando in uno degli stabili del complesso condominiale di via Del Carroccio. Così, hanno iniziato a seguirlo a distanza, per individuare l’appartamento in cui l’uomo è poi entrato. Alcuni poliziotti sono così rimasti sul pianerottolo in attesa dell’uscita del pusher, mentre altri si sono appostati nei cortili interni per evitare che il pusher potesse disfarsi di eventuale materiale, lanciandolo dai ballatoi o dalle finestre. Cosa che poi è effettivamente accaduta.

Dopo pochi minuti, il malvivente è uscito dall’alloggio per poi tornare immediatamente dentro alla vista dei poliziotti che lo stavano aspettando sull’uscio. Il 61enne si è così tirato dietro la porta e si è chiuso a chiave, nonostante le intimidazioni ad aprire. Dall’abitazione in cui si era rifugiato, ha poi gettato dei sacchettini, che contenevano 105 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 57 grammi, recuperati dal personale del commissariato rimasto in cortile. Sentendosi sicuro, dopo che il complice si era disfatto della sostanza, a quel punto il proprietario dell’appartamento, G.P.C., classe 1964, ha deciso di aprire la porta alle forze dell’ordine.

Oltre al carico planato dall’alto, la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altre 2 dosi di cocaina, identiche a quelle lanciate dal balcone, oltre a tutto il materiale per il confezionamento della droga. Per la coppia sono scattate le manette e ora i due si trovano al carcere di Monza.