Cinisello, inaugurata la mostra di De Chirico a villa Ghirlanda

Inaugurata la mostra di Giorgio De Chirico in villa Ghirlanda

Cinisello Balsamo, 18 marzo 2023 – È una produzione meno conosciuta di Giorgio De Chirico quella che riempie la Sala delle Quadrerie di Villa Ghirlanda Silva. Trenta tavole litografiche, datate dal 1954 al 1971, che rappresentano i temi più cari dell’artista: dai miti dell’antica Grecia all’archeologia fino al viaggio e all’abbandono.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore Daniela Maggi inagurano la mostra

La mostra “Silenzio Metafisico” è stata inaugurata ieri pomeriggio e sarà visitabile fino al 23 aprile a ingresso gratuito. “Si tratta di una produzione forse meno nota, ma non per questo meno interessante. Il maestro tornò più volte a Milano nel corso della sua vita da apolide. E Milano gli dedicò un’importante esposizione a Palazzo Reale nel 1970 e poi un’antologica del suo lavoro nel 1980, a due anni della scomparsa. Quindi, abbiamo sentito un forte legame”, ha spiegato Laura Sabrina Pelissetti del settore Cultura del Comune di Cinisello Balsamo, promotore dell’iniziativa.

Le trenta tavole grafiche esposte compongono un percorso articolato tra le immagini e suggestioni che contraddistinguono Giorgio de Chirico: cavalli, piazze, centauri, manichini, maschere, legami fraterni e amori tratti dall’Iliade. Un’esposizione carica di significato, di enigmi e rivelazioni, di soggetti colorati a mano dall’artista e dalle tirature speciali.

Grecia classica

“I continui spostamenti fecero di lui un apolide, debitore a tradizioni e culture diverse, abituato a rielaborare la realtà nel ricordo e citare la storia dell’arte attraverso letture indirette: ad esempio, la Grecia classica attraverso la cultura tedesca”, ha sottolineato Pelissetti. Non mancano nemmeno i richiami alla famiglia. "Nella coppia di archeologi possiamo rivedere l’amato fratello Andrea. Qui De Chirico manifesta tutto il legame con il territorio d’origine e la passione per il mito". Ma fratelli sono anche i due dioscuri, figure eroiche, contraddistinte dall’attaccamento l’uno all’altro. Dopo la mostra sulle cento illustrazioni della Divina Commedia di Salvador Dalì, si tratta del maggiore evento culturale in città.

L’assessore

"Solo nell’ultimo mese Cinisello Balsamo ha ospitato tre grandi esposizioni: questa segue quelle di Ottavio Fabbri e Franco Longhi. La città si conferma polo d’interesse e di riferimento per le grandi mostre. Del resto, l’Istat ha riconosciuto a Cinisello Balsamo il titolo di città della cultura e del turismo e per due anni è stato assegnato il titolo di città che legge”, ha commentato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi.

Lo spettacolo

In occasione della mostra, venerdì 31 marzo alle 21 nella sala dei Paesaggi della villa, si svolgerà lo spettacolo/recital "Il filosofo e il poeta”, scritto per l’occasione da Mino Manni: un reading con musica dal vivo ispirato alle opere letterarie più rappresentative dell’artista che arricchisce la sua multiforme e poliedrica vita e ne porta alla luce gli aspetti meno noti. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle 15 alle 18,30; domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.