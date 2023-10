Cinisello, i 31 anni del commissariato: “Sempre presenti, dalla lotta alla droga al terrorismo”

Cinisello Balsamo (Milano), 17 ottobre 2023 – Una cerimonia in grande stile quella che oggi, 17 ottobre 2023, è stata organizzata al commissariato di via Cilea per i 31 anni di presenza sul territorio. Erano gli inizi degli anni Ottanta, quando si iniziò a discutere della necessità di avere in città un comando della polizia di Stato. Fu l’allora sindaco Virgilio Canzi a presentare richiesta al ministero degli Interni.

Nell’ottobre del 1992 ci fu il taglio del nastro e l’apertura dell’attuale sede, che fu ricavata là dove c’era una scuola. Il nuovo commissariato fu dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime della mafia nelle stragi avvenute solo pochi mesi prima, e fu diretto per anni fin dalla sua creazione da Giovanni Pepe, presente oggi. Oggi la polizia di Stato ha celebrato l’importante anniversario con una cerimonia solenne, che ha visto anche la presenza del Questore di Milano Giuseppe Petronzi e del Procuratore di Milano Marcello Viola.

“Questo è un commissariato giovane, che ha la mia stessa età professionale e che serve una comunità che si è profondamente trasformata – ha commentato il Questore –. Le sfide cambiano e lo fanno molto velocemente: penso alle attività che si facevano 30 anni fa e a quelle che evolvono. Dall’emergenza Covid, iniziata proprio quando sono arrivato, all’emergenza terrorismo che proprio oggi ha visto a Milano i due arresti importanti. La sicurezza è l’infrastruttura che deve permettere ai nostri cittadini e alle nostre aziende di crescere”.

Dal 1992 il presidio di pubblica sicurezza si trova a Sant’Eusebio, ancora oggi il quartiere della droga, anche se a livelli non certo come quelli dei decenni scorsi proprio grazie al lavoro delle forze dell’ordine. “Questo commissariato è un punto di riferimento per tutta la comunità”, ha sottolineato il dirigente Giovanni Di Stefano, vicequestore aggiunto. “Non solo per le attività di contrasto ma anche per il presidio costante e per le attività amministrative, dall’ufficio immigrazione ai passaporti. Tanta utenza, tanta mole di lavoro, in una città che si è ingrandita e trasformata profondamente. Oggi ringrazio tutti gli agenti, che ogni giorno mettono impegno e dedizione, e tutte le altre istituzioni, le associazioni, la protezione civile, le altre forze dell’ordine con cui la collaborazione è proficua nel bene della città”.

Sessanta agenti operativi per un’attività che va da quella investigativa fino alla prevenzione e all’educazione nelle scuole, presenti anche oggi. Una giornata che ha visto la benedizione di un ulivo, che è stato piantato nel giardino del commissariato “come simbolo di legalità”, e che ha visto un momento di ricordo del commissario Paolo Sfregola, scomparso prematuramente a febbraio a soli 58 anni.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate diverse targhe: dalla polizia di Stato al Comune e alla Protezione Civile, “come simbolo di collaborazione”, e dall’amministrazione al dirigente Di Stefano. Sono state assegnate anche due targhe speciali ai poliziotti che prestano servizio a Cinisello dal primo giorno di fondazione del commissariato: Ivano Anzelmi e Giovanna Arca, entrambi assistente capo collaboratore.