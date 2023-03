Cinisello Balsamo, accoltella la compagna in un parcheggio: lei è in pericolo di vita, lui arrestato

Marco Gilona

Milano, 28 febbraio 2023 - Un uomo di 62 anni ha accoltellato la compagna di 56 anni alle 11.23 in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo, in un parcheggio .

La donna è stata colpita alla gola, al torace e alle gambe: è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'auto dell'uomo, una Peugeot 508. L’uomo sarebbe già stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni: si chiama Marco Gilona ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Stando a quanto risulta, il raid potrebbe essere legato ad alcuni problemi all'interno della coppia generati da una questione legata a una procedura di sfratto dalla loro abitazione. A conferma di questa ipotesi, più tardi nel pomeriggio, si è saputo, secondo i primi accertamenti, che l’abitazione era stata pignorata. S e non fossero intervenuti i militari, probabilmente l'uomo si sarebbe tolto la vita.

L’indagine

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri del Radiomobile di Sesto San Giovanni, allertati da un automobilista che ha notato il sangue vicino allo sportello lato passeggero. Quando i militari si sono presentati in via Gorki, il sessantaduenne aveva ancora il coltello in mano. Gli investigatori ne hanno sequestrati due all’uomo.

Al momento, non risulta che i due abitino nella zona in cui è avvenuta la violenza né che lavorino da quelle parti. Quindi, non è ancora chiaro perché la coppia si trovasse stamattina nel parcheggio.