"Cibo e Inclusività a Cassina de' Pecchi: Premio Artusi a Nico Acampora"

Grazie a una narrazione potente attorno a un progetto sul cibo, che diventa inclusivo e solidale, il Premio Artusi è stato consegnato a Nico Acampora, fondatore e presidente di PizzAut. A consegnare il Premio la sindaca di Forlimpopoli, Forlì-Cesena, Milena Garavini, e la presidente della Fondazione Casa Artusi, Laila Tentoni, che hanno sottolineato come il compleanno di Pellegrino Artusi sia stato momento di riflessione attorno al cibo come insieme di valori e la storia di PizzAut ne ha raccontato il senso in modo esemplare. Una scelta quella dell’ideatore di PizzAut per il Premio Artusi edizione 2023 che premia il valore dell’inclusione veicolato. Acampora ha aperto nel 2021 a Cassina de’ Pecchi la prima pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici e nel 2023 a Monza un secondo ristorante con 30 ragazzi autistici.Matteo Bondi