Chiude per lavori l’asilo Don Zeno. Bimbi in trasferta alla Rodari

Da settembre la scuola dell’infanzia Don Zeno chiuderà per lavori e i bambini saranno trasferiti alla Rodari. La giunta comunale ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia Don Zeno a partire da settembre: una decisione particolarmente ragionata nel corso degli ultimi mesi e presa alla luce della necessità di intervenire sulla struttura in modo sostanziale, con manutenzioni straordinarie che, per la loro tipologia, non sono compatibili con lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica e la presenza di bambini.

"Ringrazio le dirigenti scolastiche per il supporto che stanno garantendo in questa fase di importante cambiamento per la scuola pievese – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Costanzo –. La decisione di chiudere la Don Zeno per lavori e trasferirne le classi in Rodari è stata facilitata anche dal fatto che a partire da settembre Don Zeno e Rodari – come tutte le scuole del nostro territorio – saranno riunite in un unico istituto comprensivo, a seguito della deliberazione di Regione Lombardia derivante dal costante calo delle nascite e dalla conseguente progressiva diminuzione delle iscrizioni. Tendenza, questa, data come confermata anche nei prossimi anni e che imporrà riflessioni approfondite sull’ottimizzazione degli spazi scolastici". Mas.Sag.