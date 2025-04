Chiosco distrutto al parco. L’ipotesi del rogo doloso

Allarme l’altra notte a Garbagnate Milanese per un incendio che ha distrutto il chiosco del parco delle Querce di via Kennedy. In pochi minuti le fiamme hanno completamente avvolto la struttura del bar, di proprietà del Comune ma assegnato in gestione ad un privato. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre l’intenso odore di fumo ha svegliato i residenti della zona. Danni ingenti.

Qualche giorno fa, sempre nel Comune dell’hinterland milanese, erano andate a fuoco tre casette di legno negli orti urbani in via Toti, di fianco al gattile. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini e accertamenti per entrambi i roghi. Al vaglio tutte le ipotesi, anche quella dolosa.