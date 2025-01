Chef premiato: l’onorificenza? Una sorpresa

Dopo la cerimonia per la consegna dell’onorificenza avvenuta a fine novembre scorso, arriva la festa per lo chef Andrea Martinelli, "Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana". Sabato sera speciale per lo chef cassanese al centro dei festeggiamenti per l’importante traguardo raggiunto: "Questa onorificenza di fatto è stata una piacevole sorpresa, non sapevo nulla fino a quando i carabinieri hanno suonato il citofono di casa mia per comunicarmi la notizia. Un traguardo importante che si raggiunge solo con persone importanti al proprio fianco, come mia moglie. Ringrazio, inoltre, don Vittore che ha voluto essere presente al momento della consegna dell’onorificenza e tutti gli amici che hanno ritenuto meritassi tutto questo, facendo partire l’iter per l’onorificenza, grazie di cuore".

Numerosa la presenza di amici e iscritti alla Federazione Italiana Cuochi, con a capo il presidente regionale Fic Alberto Somaschini e il presidente regionale Dse Paolo Maspero. Tra i presenti all’evento, inoltre, il sindaco di Cassano d’Adda Fabio Colombo, il presidente di Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza e di Anbi Lombardia Alessandro Rota, don Vittore Bariselli parroco dell’Unione Parrocchiale di Cassano d’Adda e il presidente dell’Anc Cassano d’Adda Enrico Gomiero.