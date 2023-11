Check-up e diagnosi. Campagna per prevenire il tumore alla prostata

Al via Movember, la campagna di sensibilizzazione sul tumore alla prostata. Movember nasce dall’unione tra moustache (baffi) e november e chi aderisce, come simbolo si fa crescere (o indossa) i baffi. Il motto del Movember è "Change the face of men’s health", "cambiare la faccia della salute degli uomini". Lo scopo è insistere sulla prevenzione per promuovere la diagnosi precoce del cancro alla prostata, incoraggiando check-up costanti. Movember è quindi un modo per far parlare di questo carcinoma che colpisce ogni anno migliaia di uomini, con una mortalità di circa 7mila ogni anno in Italia. Una corretta prevenzione e l’inizio tempestivo delle cure può ridurre drasticamente la mortalità. La Giunta ha deciso di sostenere il Movember indossando proprio il simbolo della campagna.