"Che importanza ha?. L’impatto è nullo in una città da record"

"Un calo dello 0,5% di turisti mi sembra il nulla paragonato a quella che è Milano e, per quanto mi riguarda, a via Monte Napoleone. È la via più lussuosa a livello internazionale, con lo scontrino più alto certificato al mondo (chi fa acquisti spende in media 2.350 euro, ndr) forse la gente non si rende conto di quanto sia importante questo traguardo. Abbiamo l’eccellenza". Guglielmo Miani è presidente di Montenapoleone District, la strada del Quadrilatero della Moda che pochi mesi fa ha conquistato il primato di via dello shopping di lusso più cara al mondo, superando la Fifth Avenue di New York (gli affitti raggiungono i 20mila euro al metro quadro all’anno).

Quindi il “calo“ rilevato non è preoccupante?"Assolutamente no. Basti pensare che i risultati post Covid, quanto alle presenze turistiche, hanno superato quelli pre Covid. La gente arriva da tutto il mondo, via Monte Napoleone è sempre tappa fissa. Piuttosto, i temi sono altri: bisogna lavorare su obiettivi a lungo termine per mantenere l’eccellenza. Sul valore del prodotto, mettendo al centro l’artigianalità e la sostenibilità, che non vuol dire solo utilizzare materiali naturali ma anche che durino nel tempo. Se le aziende guardano solo al profitto, il rischio è che ne risenta la qualità e, quindi, lo stesso brand. Bisogna pensare alla sostanza, a vendere un prodotto che abbia il valore per il quale viene venduto".

Presto partirà la Ztl nel Quadrilatero, che ne pensa?"Abbiamo espresso contrarietà. Alcune nostre richieste sono state accolte ma altre no. Noi pensiamo che non sia un provvedimento utile, perché non c’è traffico in via Monte Napoleone: piuttosto è un provvedimento che punta a castigare gli altospendenti, a favore di chi non vuole vedere auto di pregio nel centro storico. È la dimostrazione di come la pensa la nostra Amministrazione".

Com’è la situazione criminalità? Il Quadrilatero è tra i punti presi di mira da borseggiatori..."I controlli sono stati incrementati e siamo in contatto costante con le forze dell’ordine. La situazione è migliorata. Chiaramente non è possibile avere un poliziotto a ogni angolo, ci vorrebbero più telecamere di videosorveglianza come deterrenti".

Marianna Vazzana