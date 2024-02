Che anno sarà per le librerie milanesi? Il presidente delle Librerie Indipendenti di Milano, Luca Ambrogio Santini, chiede al Comune di Milano di riconoscere il bilancio sociale delle librerie e di creare strumenti compensativi per i tagli alla cultura. Il dibattito sull'indipendenza, impresa e cultura è vivace ma non risolto.