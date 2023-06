CESANO BOSCONE, Afolmet Red Point aiuta i giovani a capire cosa fare nella vita

Trovare lavoro non è semplice, ma diventa ancora più complesso per chi non sa ancora che strada scegliere e cosa fare nella vita. Tanti giovani si trovano a un bivio: incerti sul futuro, confusi sulle opportunità, indecisi su cosa fare "da grandi". L’Afolmet Red Point è una possibilità per sciogliere i dubbi e orientarsi sulla strada che meglio esprime e aiuta a realizzare le proprie inclinazioni. Inaugurato alla fine dello scorso anno, il punto lavoro all’interno del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone ha già realizzato decine di incontri, laboratori e speed date lavorativi, suscitando interesse e partecipazione: segnale che un luogo dove fare formazione e scoprire le opportunità professionali serve a tanti ragazzi. Molti incontri, infatti, sono stati dedicati proprio ai giovani, per dare loro l’opportunità di chiarirsi le idee. Gestito dagli specialisti di Afol Metropolitana, il punto lavoro ha in programma diversi eventi. Si parte dalle spiegazioni tecniche e pratiche per chi vuole aprire la partita iva, passando per gli incontri con le aziende che cercano personale nella moda, nella ristorazione, nella meccatronica. "Il tuo piano A per decidere quale sarà il tuo futuro", scrivono sul volantino delle proposte che passano anche dagli incontri individuali di orientamento con gli esperti, o dagli speed date, per capire subito se il lavoro richiesto è quello che fa per il candidato. E ancora, ci sono gli incontri sulle nuove professioni, come gli influencer, con tutte le tecniche e le strategie per tirare fuori il meglio di se stessi. Sono previsti anche i laboratori per "scoprire i superpoteri di ciascuno – scrivono da Afol –. Tutti hanno punti di forza e specialità personali, non ancora emerse. Insieme scopriamo come renderle un tesoro unico".

Fra.Gri.