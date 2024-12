Cernusco rivoluziona i parcheggi: sosta breve e nuovo gestore Abaco dal 1 gennaio

Rivoluzione parcheggi, Cernusco spinge lo shopping: via le strisce blu da via Volta, nei 77 posti disponibili arriva la sosta breve, 2 ore col disco orario, per dare una mano ai negozi sotto casa. Dal 1 gennaio entra in servizio il nuovo gestore: Abaco è la società per azioni alla quale il Comune ha affidato la cura degli oltre 1.500 posti auto sparsi in città. Si estende l’area a pagamento in via Cavour, "ma con una nuova formula - spiega l’amministrazione - prime quattro ore gratuite e abbonamento agevolato per i lavoratori della Ztl".

Fra gli obiettivi del nuovo piano, "decongestionare l’area di via Volta, indirizzando i pendolari della metro che non abitano in città sull’area parcheggio di interscambio ferro-gomma di Villa Fiorita" e razionalizzando le risorse in campo "per un utilizzo migliore delle strutture, sbloccando il parcheggio di via Cavour come punto di riferimento privilegiato per gli utenti del centro". Tutte le novità arriveranno direttamente nelle case dei cernuschesi con l’informatore comunale di dicembre, un pro memoria per tutti. E per tutelare eventi e serate, il parcheggio sarà gratuito prima delle 9 del mattino e dopo le 18 (tranne in Filanda e a Villa Fiorita), mentre la sosta gentile, 15 minuti senza esborso "varrà dappertutto, anche dove ci sono le stanghe. Ma bisognerà sempre stampare il biglietto".

Sette i parcheggi che passano al nuovo regime: via Turati, 39 stalli in zona Ovest, punto di riferimento per chi ha bisogno del pronto soccorso e dell’ospedale Uboldo. Filanda, il silos sotterraneo ha 121 posti, ma con l’abbonamento dedicato si potrà accedere a tutte le aree sosta in città. E poi via Marcelline, 139 spazi a pagamento dopo le 9 "per favorire l’utilizzo delle scuole nelle vicinanze"; via Marconi, 130 stalli gratuiti dopo le 18 e nei weekend nonostante la sbarra. Via Cavour, 266 posti e le prime 4 ore gratuite e poi c’è il canone convenzionato. Chiudono il multipiano di Villa Fiorita al servizio della stazione metropolitana, 742 stalli, e via Volta, 77 posti senza più strisce blu sostituite dal disco orario che dà la possibilità di fare acquisti per 2 ore. Per informazioni 345-1451987, abocosmartcieties.it, sportello abbonamenti a Villa Fiorita fra via Mattei e via Gobetti (aperto mercoledì 10-12, venerdì, 15-19).