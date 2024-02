Cercansi operatori ecologici. Cem assume, candidature al via

Cem recluta operatori ecologici a tempo determinato. Il piano di espansione del colosso pubblico dei rifiuti che serve 74 Comuni fra hinterland Brianza passa anche dall’ampliamento dell’organico. Ora servono spazzini, ruolo chiave nelle politiche di qualità impostate dall’azienda per i soci e così il colosso della pattumiera ha aperto le selezioni, diverse le sedi di lavoro, da Vaprio a Melegnano. Non c’è sviluppo senza personale. I numeri sostengono i piani del Consiglio di amministrazione, il budget già approvato per il 2024 è stato costruito su ricavi in crescita di 3 milioni, saliti nel 2023 a 89 nel complesso. Gli aspiranti nuovi dipendenti hanno poco tempo, bisogna candidarsi entro martedì 27, (info sul sito dell’azienda).