Centro anziani. La chiusura senza scadenza

"Il centro culturale rimarrà chiuso fino a data da destinarsi". Il foglietto, scritto in stampatello, compare all’ingresso del centro anziani Tenebiaco. Colpa del maltempo che ha messo a dura prova la struttura ricreativa di via XX Settembre. Il polo ha infatti subìto pesanti infiltrazioni e gravi danni, che ne causeranno la serrata a tempo indeterminato o almeno fino alla quantificazione dell’entità dei lavori da effettuare e poi alla loro esecuzione.

Ieri è arrivata la solidarietà e la vicinanza da parte del comitato di quartiere Rondò-Torretta. "Nel nostro piccolo ci mettiamo a disposizione per qualsivoglia esigenza, dal recupero degli oggetti che sono all’interno del Tenebiaco, all’aiuto per la pulizia e la risistemazione degli spazi, allorquando sarà necessario, fino all’aiuto per piccoli lavori fai da te per il ripristino", hanno annunciato i membri del comitato cittadino. Che si sono messi a disposizione anche per trovare possibili soluzioni alternative. "Per quanto possiamo siamo disponibili a cercare altre possibilità, complice la buona stagione che prima o poi arriverà, per consentire all’associazione Tenebiaco di proseguire negli spazi aperti alcune delle iniziative, così da andare oltre i danni che ha subìto il centro e al contempo consentire ai frequentatori di continuare a fare attività in attesa che il centro venga ripristinato". Feste, balli di gruppo, giochi e semplice luogo di ritrovo, il Tenebiaco da decenni è uno dei punti di aggregazione e socialità per gli over60 del quartiere e di tutta Sesto.

A Paderno Dugnano, invece, la protezione civile ha dovuto lavorare a lungo per togliere l’acqua da alcune scuole, come alla elementare Don Milani di Calderara e alla Allende, dove si sono allagati i sotterranei. In particolare, alle medie di via Italia si sono allagate le aule e i laboratori interrati utilizzati sia dagli studenti che dalle associazioni del territorio. In entrambi i casi, sono arrivati i volontari del Gor che, con l’ausilio delle idrovore, hanno provveduto a svuotare gli ambienti. La.La.