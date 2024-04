Centri estivi, sconto a chi si iscrive subito

Ultimi giorni, oggi e domani, per usufruire di uno sconto sull’iscrizione ai campi estivi promossi dalla cooperativa “Praticare il futuro“ nella suggestiva cornice di Cascina Cappuccina. Chi darà la propria adesione entro il 30 aprile, scrivendo all’indirizzo campi.praticareilfuturo@gmail.com, potrà ottenere una riduzione del 20% sul prezzo, a fronte di almeno due settimane di fruizione del servizio. A partire dal 1° maggio, lo sconto – per almeno due settimane, anche non consecutive, di frequenza – diventa del 5%. Un ulteriore sconto, del 5%, è previsto per fratelli e sorelle. I costi variano da un minimo di 100 a un massimo di 210 euro alla settimana, in base all’età degli iscritti e a seconda che si frequenti per l’intera o la mezza giornata.

Giocati sul contatto con la natura e la conoscenza del territorio, i campi estivi di Praticare il futuro resteranno in calendario da giugno a settembre, agosto compreso, fino alla riapertura delle scuole. Bambini e ragazzi verranno divisi in gruppi in base all’età: i piccoli dai 3 ai 6 anni, i medi dai 7 ai 12 anni, gli adolescenti dai 13 ai 16 anni. Le attività si svilupperanno tra camminate a passo d’asino, esplorazione delle aree selvatiche, laboratori di pittura, manipolazione e falegnameria. In programma anche musica, teatro e attività nell’orto. Grazie al progetto “Sfidare lo spettro“ potranno essere adeguatamente seguiti anche i bambini con disturbi dello spettro autistico.

La cooperativa Praticare il futuro è nata nel 2011 da un gruppo di donne che hanno deciso di diventare imprenditrici di se stesse, coniugando i temi dell’educazione e dell’ambiente.

A.Z.