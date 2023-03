Crisi dei centri estivi a Milano: salvi i primi 1.000 bambini, ma 3.000 ancora fuori

Sono centinaia i centri estivi organizzati dal Comune di Milano

I primi mille bambini sono “salvi’’ e potranno frequentare i centri estivi comunali di Milano anche nel 2023. I due emendamenti bipartisan da 700 mila euro (500 mila dalla maggioranza di centrosinistra, 200 mila dall’opposizione di centrodestra) approvati ieri pomeriggio in Consiglio comunale sono un primo segnale politico dopo la scure calata sui servizi educativi nella delibera di Giunta sul bilancio 2023. Ma per ripristinare tutti i 4 mila posti utilizzati nel 2022 nei centri estivi mancano altri 2,3 milioni di euro e restano ancora fuori 3 mila bambini. Palazzo Marino, quindi, riparte in pressing sul Governo e sulla Regione per ottenere i soldi che mancano. Ma ripartiamo da capo. Il Consiglio comunale ieri ha approvato la manovra economica 2023 con 27 sì e 14 no. "Nel contesto di crisi in cui ci troviamo – spiega l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte – le grandi città come Milano sono chiamate ad un esercizio di resilienza e a promuovere un nuovo modello di sviluppo all’insegna della sostenibilità finanziaria, ambientale e sociale, che sia competitivo ed integrativo allo stesso tempo". Ci si aspettava un segnale politico sui posti nei centri estivi – posti azzerati dai conti in rosso del Comune alla fine del 2022...