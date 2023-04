Cento anarchici a Opera Presidio per Cospito e slogan contro il 41 bis

Un centinaio di anarchici ha preso parte ieri alle 15 a un presidio organizzato davanti al carcere di Opera per dare solidarietà all’ideologo del Fai-Fri Alfredo Cospito, che però al momento si trova ricoverato nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo. Alcuni dei manifestanti, che hanno appeso alcuni striscioni contro "la repressione di Stato" e il 41 bis, si sono alternati al microfono per condividere i loro interventi, come accaduto nel precedente dello scorso 4 febbraio.

Proprio come l’altra volta, a un certo punto alcune decine di persone si sono staccate dal resto del gruppo e si sono inoltrate nei campi che circondano l’istituto di pena, così da arrivare il più vicino possibile alla recinzione esterna che corre lungo i muri perimetrali del carcere. La situazione è stata costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, ma non si sono registrati momenti di particolare tensione. Martedì sarà un giorno importante per il destino giudiziario di Cospito: è in programma l’udienza della Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità che all’anarchico vengano concesse le attenuanti nel processo a Torino sull’attentato di Fossano.